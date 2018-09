Facebook

Seit August studiert die Magdalensbergerin Denise Wornig, 25, für zwei Jahre in Texas. Sie beschäftigt sich mit globalpolitischen Strategien im ländlichen Raum. Der Seebodner Andreas Schnitzer, 25, forscht an der Wirtschaftsuni Bocconi in Mailand zu Künstlicher Intelligenz und Robotik im Gesundheitswesen.