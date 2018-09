Facebook

Das GTI-Nachtreffen hat geliefert, was von allen Beteiligten erwartet wurde. Im Positiven wie im Negativen. 5500 Fahrzeuge waren in Kärnten und haben neben Nächtigungen und Wertschöpfung auch Lärm und Verkehrsbehinderungen mitgebracht. Die Polizei musste Verstärkung aus den umliegenden Bezirken anfordern. Die geplagten Anrainer werden nun in ihre wohlverdiente Herbstruhe entlassen. Mit drei GTI-Treffen (ein Mal offiziell und zwei Mal inoffiziell) und einer Harley-Woche wurde ihnen ohnehin zu viel zugemutet.