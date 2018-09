Facebook

Es gab nicht wenige Menschen, die sich am Abend des 4. März und an den folgenden Tagen die Frage stellten: War das g’scheid? War es die richtige Entscheidung, die Grünen nicht zu wählen und eventuell das Kreuz bei der SPÖ zu machen? Man hat so die eine Partei aus dem Landtag geschickt und der anderen de facto zu einer Alleinregierung verholfen.