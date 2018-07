Facebook

Einen Roboter an seinem Pflegebett zu sehen, das ist wohl nicht das Idealbild, das man sich vom Altwerden macht. Freilich: Längst sind die elektronischen Helfer auch in Europa im testweisen Einsatz, da eine ständig steigende Lebenserwartung zu einem Mangel an Pflegekräften geführt hat. Natürlich liebäugelt man auch damit, dass der Automat eine billige Arbeitskraft ist.

