May vor dem Sturz?Der Rücktritt von Davis ist ein Wendepunkt in den Brexit-Verhandlungen.

Für Theresa May ist der nächtliche Rücktritt von Brexit-Minister David Davis ein schwerer Rückschlag. Die britische Regierungschefin kommt damit in ihrer Regierung und in ihrer Partei mächtig unter Druck.

Für Theresa May ist der nächtliche Rücktritt von Brexit-Minister David Davis ein schwerer Rückschlag. Die britische Regierungschefin kommt damit in ihrer Regierung und in der Fraktion ihrer konservativen Tories noch mehr unter Druck. Davis hat sich für einen klaren Bruch mit der EU ausgesprochen und sah das Vereinigte Königreich unter dem neuen Vorschlag der Premierministerin in einer geschwächten Verhandlungsposition. Der Plan wird von den Hardlinern als heimliche Abkehr von einem Austritt aus der Europäischen Union gewertet und dürfte sie nun noch mehr beflügeln, gegen May zu opponieren.