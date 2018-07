Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zuerst die schlechte Nachricht: Jährlich brechen in Kärnten etwa 250 Schüler die Schule ab. Insgesamt, so die Schätzungen, gibt es rund 12.000 Kärntner ohne positiven Pflichtschulabschluss. Was das meistens bedeutet? Der Weg in ein geregeltes Arbeitsleben ist damit verbaut, jener in die Mindestsicherung vorprogrammiert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.