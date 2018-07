Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

50 Mitarbeiter erwartet zur Mitte 2019 die Schließung des Greiner-Packages-Werkes in Wernberg. Noch nicht verheilt ist die Wunde, die das Aus für Modine 150 Mitarbeitern im Gailtal zufügte. Erst ein Drittel fand Arbeit in der Region. Für die Greiner-Belegschaft eröffnet der Zentralraum mehr Chancen auf Neubeginn. Der Zeithorizont für Neuorientierung oder Umzug im Konzern ist mit einem Jahr weit gesteckt und ein Sozialplan in Vorbereitung, während die US-Bosse von Modine Begriffe wie Kündigungsfrist und Abfertigung erst lernen mussten. Auch im Zusperren unterscheiden sich Firmen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.