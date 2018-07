Facebook

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat unverblümt klargemacht, worum es im Streit zwischen CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer und der CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel zuletzt eigentlich ging: Noch nie habe es vor einer bayerischen Landtagswahl so wenig Unterstützung durch die Schwesterpartei gegeben, sagte Söder in einer Sitzung der Parteiführung in München. Der angedrohte Bruch der 70 Jahre bestehenden Fraktionsgemeinschaft der Union im Bundestag und damit unweigerlich der Bruch der Großen Koalition ist mehr als nur ein Streit in der Sache – also in der Frage über den Asylkurs –, nämlich ein richtiger Machtkampf. Alexander Dobrindt zweifelt sogar die Aussagen Merkels an, sie habe beim EU-Gipfel Vereinbarungen mit mehreren Ländern über die Rückführung von Asylsuchenden erreicht. „Angesichts der divergierenden Wortmeldungen aus einigen EU-Mitgliedsstaaten kann man Zweifel haben, ob die Ratsbeschlüsse alle Realität werden“, sagte der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, der gerne die Nachfolge von Seehofer antreten würde. Die Koalitionskrise ist zum Koalitionskrieg mutiert.

