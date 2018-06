Schülerliga Ein Sieg für die Fußball-Zukunft

Facebook

Mit einem 6:1-Erfolg im Finale der Sparkassen-Fußball-Schülerliga gegen die NSMS Wien 10 gelang der Mannschaft des BG/BRG/SRG Lerchenfeld-Klagenfurt der insgesamt vierte Gesamtsieg in diesem österreichweiten Bewerb für unser Bundesland. Die Truppe von Betreuer Walter Pressinger leistete mit diesem Triumph einen wichtigen Beitrag für die fußballerische Zukunft in unserem Bundesland. Auch, weil der Erfolg in Landskron und gegen den großen Favoriten – die Truppe ist ident mit der U13 der Austria Wien – gelungen ist.