Ein Theaterwagen, der Schauspieler ausspuckt, und schon ist man mitten in einer Komödie rund um einen Diener, der es gleich zwei Herren recht machen will („Diener zweier Herren“ beim Ensemble Porcia). Ein Stiftshof, in dem allerlei seltsames Volk durch einen Wald streift („Ein Sommernachtstraum“ in Eberndorf) oder eine Burgruine als Kulisse für „Ein Geschäft mit Träumen“ (Heunburg): Im Sommer wird wieder ganz Kärnten zur Bühne.

