Autofahrer haben in diesem Land selten Grund zur Freude. Und so richtig herzlich kommt einem, wenn man hinterm Steuer Platz genommen hat, schon gar niemand daher oder entgegen. Umso erfrischender war die Botschaft, die am Sonntag auf mehreren elektronischen Überkopfwegweisern der Asfinag auf den Kärntner Autobahnen zu lesen war. „Alles Gute zum Vatertag“, stand da.

