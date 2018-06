Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Lage, Lage, Lage: Das simple Prinzip, dass der Standort den Erfolg maßgeblich bestimmt, gilt nicht nur für Entwickler von Immobilienprojekten. Auch im Tourismus ist es in A-Lagen deutlich einfacher, Gäste anzulocken. Keine gute Nachricht für die vielen Kommunen, die sich im Standort-Alphabet weiter hinten einreihen.

1,5 Millionen Nächtigungen, 70 Millionen Euro Umsatz: Die österreichische JUFA-Gruppe im Besitz einer Stiftung ist mit den 60 Jugend- und Familiengästehäusern eine stille Größe. Ihre Kärntner Betriebe in Knappenberg, Gitschtal, Bleiburg und am Hochrindl stehen zwar inmitten prächtiger Naturlandschaften – der schnelle Euro rollt hier aber nicht.

