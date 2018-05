Facebook

Atsrid Jäger © Helmut Weichselbraun

Seit einem Monat ist Ulrich Zafoschnig (ÖVP) als Landesrat für die Tourismus-agenden in Kärnten zuständig. Bei seiner ersten Pressekonferenz zu dem Thema gestern am Wörthersee hatte er das Vergnügen, sich gemeinsam mit Kärntner Touristikern auf die erfreulichen Zuwächse bei den Nächtigungen im Sommer 2017 beziehen zu können. Wander- und Radangebote lassen außerdem auch 2018 die Gästezahlen steigen. Damit Kärnten und die Tourismusbetriebe am Ball bleiben, hat der neue Tourismusreferent in den kommenden Jahren aber noch ein paar zum Teil weniger vergnügliche Aufgaben vor sich.

