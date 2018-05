PROBLEMZONE STADION Ankick für eine gute Nachrede

Facebook

Vor zehn Jahren war Klagenfurt Schauplatz der Fußball-Europameisterschaft. Für drei Spiele, die ebenso Geschichte sind wie das, was von diesem Großereignis geblieben ist: ein 30.000 Zuschauer fassendes Stadion, das in Ermangelung eines Vereins und damit regelmäßiger Bespielung auf alternative Großereignisse angewiesen ist. Das gelingt mit Konzerten von Publikumsmagneten wie Robbie Williams, Elton John oder Herbert Grönemeyer. Oder aber attraktiven Fußballmatches. So wie zuletzt mit dem ausverkauften österreichischen Cupfinale zwischen Salzburg und Sturm Graz oder am 2. Juni mit dem freundschaftlichen Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland.

