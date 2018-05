Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Mit der zweiten Landtagssitzung dieser Legislaturperiode wurden die neuen „Spielregeln“ sehr deutlich. Kärnten erlebt mit der Proporzabschaffung und nunmehrigen Koalitionsregierung eine neue Ära: Die Oppositionsparteien FPÖ und Team Kärnten sitzen nur noch im Landtag. Also verlagert sich der politische Schlagabtausch zwischen Regierungsparteien (SPÖ, ÖVP) und Opposition ausschließlich ins Hohe Haus. Was längst fällig war: Jetzt ist klar zuordenbar, wer Regierung, wer Opposition ist.



Dass die Opposition im Landtag alle – per neuer Verfassung ausgeweiteten – Rechte und Möglichkeiten voll ausschöpft, ist logisch: Man muss dort Muskeln zeigen, Kritik üben, Initiativen setzen, wo das noch möglich ist. Die Landesregierung ist nicht mehr dieser Ort. Das Team Kärnten setzte ein Positivbeispiel, verlangte eine Pflegeenquete für das gewichtige Zukunftsthema. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

