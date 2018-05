Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit 1953 wird auf dem Loibacher Feld an das „Massaker von Bleiburg“ gedacht. 40.000 Soldaten des faschistischen kroatischen Ustascha-Staates sind 1945 in Kärnten an die Tito-Partisanen ausgeliefert, Tausende sind ermordet worden.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.