Die frohe Botschaft kam aus dem Labor von Deutschlands bekanntestem Virenforscher. Die Pandemie sei spätestens im kommenden Sommer vorbei, erklärte Christian Drosten von der Berliner Charité.

Die Einschätzung überrascht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schaut in diesen Tagen besorgt nach China. Die Lockerungen der Pandemiepolitik führen dort zu exorbitant steigenden Infektionszahlen. Die WHO fürchtet neue Mutationen des Coronavirus. Drosten rechnet indes nicht mit weiteren Infektionswellen in Europa. Die Impfkampagnen hätten gewirkt.