Die Italienerinnen und Italiener wählen an diesem Sonntag ein neues Parlament. Allen Umfragen zufolge wird die Rechts-Allianz am Montag als Sieger feststehen. Damit verschieben sich in Italien die Machtverhältnisse drastisch, und zwar nach rechts. Die gemäßigte Kraft der mutmaßlich neuen Rechtsregierung ist Silvio Berlusconis Forza Italia. Vor Kurzem galt der 2012 rechtskräftig wegen Steuerbetrugs verurteilte „Cavaliere“ mit seinen zahllosen Skandalen vielen noch als halbkriminelle Witzfigur. Nun wird der bald 86-Jährige zur Hoffnungsfigur der EU. Kann er die Radikalen im Zaum halten?