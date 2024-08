Die Halbzeit in Paris ist vorbei. Die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt haben es tatsächlich in nur zehn Tagen geschafft, die Stimmung in einem ganzen Land zu ändern. Keine Spur von grantelnden, klagenden Parisern oder Franzosen, die Spiele sind durchwegs Gesprächsthema – ob in der überfüllten Metro oder den Zügen oder auf den Straßen. Kaum jemand, der nicht auch am Handy mitschaut, viele (in erster Linie vor allem Franzosen natürlich, die „ihre“ Farben auch nach außen sichtbar tragen. Und geht man nach den Warteschlangen des „Olympic Super Stores“ auf den Champs Élysées, dann wird Olympia in Paris auch dahingehend ein wirtschaftlicher Erfolg.