Das Wahljahr hat kaum begonnen, da verstärkt sich bereits ein böser Verdacht: Die Regierung kann offenbar nicht mehr handeln, weil ihre beiden Teile einander mit Blick auf die nahenden Wahlen ideologisch blockieren. Und penibel darauf achten, dass es keinen Raumgewinn für die „Gegenseite“ gibt.

Ein schändliches Beispiel ist die Abschaffung der Kapitalertragssteuer auf Wertpapiere. Die Maßnahme steht im Regierungsprogramm, seit bald zwei Jahren liegt dazu ein Vorschlag von ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner auf dem Tisch. Doch die Grünen wollen nicht: Aktien seien ja teils niedriger besteuert als Arbeit. Da dürfe man den bösen, reichen Spekulanten nicht auch noch ein unfaires Steuerzuckerl liefern. So ungefähr lautet das Argument.

Richtig daran ist nur, dass Arbeit zu hoch besteuert wird. Wiewohl man ausdrücklich anerkennen darf, dass diese Regierung immerhin die kalte Progression abschaffte und damit mehr geleistet hat als viele andere. Geblieben ist die rasante Ausgabendynamik des Budgets, die uns viel mehr Kopfzerbrechen bereiten müsste. Antikapitalistische Reflexe sind da wenig hilfreich. Vielleicht brauchen wir in diesem Land zunächst eine profundere ökonomische Bildung, um eine Ahnung zur Gewissheit zu machen: Die Belebung unseres schwachen Kapitalmarkts ist dringend nötig und würde keineswegs nur den dunklen Mächten der Hochfinanz nützen.

Kapital ist nämlich nichts Schlechtes, sondern die Sache verhält sich eher so wie beim einst berühmten Werbespruch für Beton: Es kommt drauf an, was man draus macht. Über Beteiligung privater Geldgeber könnte man etwa die riesigen Klimaschutz-Investitionen stemmen. Steuerbefreiung wenigstens für „grüne“ Investment-Gewinne – das klingt gut. Aber nicht einmal das bringen wir zusammen. Auch für das darniederliegende Pensionssystem wäre ein attraktiver Kapitalmarkt mit mehr privater Vorsorge eine Wohltat.

Und wer über die anhaltend hohe Inflation und die Geldentwertung jammert, der sollte bedenken, dass die „Enteignung der Sparer“ vor allem auf dem Eckzins-Sparbuch stattfindet. Das Institut Agenda Austria legte kürzlich Zahlen vor: Österreichs Bürger haben allein im Vorjahr 19 Milliarden Euro an Kaufkraft verloren, davon 13 Milliarden auf Bankkonten und sechs Milliarden auf Spareinlagen. Viel Geld, mit dem man Probleme hätte lösen können

W.ertpapiere hingegen sind nicht nur Motor für Wirtschaft, Wohlstand und Innovation, sondern eine bewährte Arznei gegen Inflationsverluste. Freilich ist richtig, dass dort immer das Risiko als Nebenwirkung drinsteckt und man auch verlieren kann. Aber Mut und Investitionsdynamik werden sowieso vonnöten sein, um das Land zukunftsfit zu machen und die hohen Sozialstandards zu wahren. Versprechen und halten kann das nur eine Regierung, die sich selbst, dem Land und seinen Bürgern mehr zutraut und zumutet als in der Vergangenheit.