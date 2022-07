"Also wir haben auf jeden Fall genügend Lehrerinnen und Lehrer, die das auch gut unterrichten können“ – Bildungsminister Polaschek ist überzeugt. Ab Herbst steht das neue Fach Digitale Grundbildung am Lehrplan.

2022, wo Jugendliche sich vorrangig auf Instagram und TikTok informieren, allerhöchste Eisenbahn. Denn der Zug hat den Bahnsteig längst verlassen. Und während die Jungen von einem digitalen Abteil mühelos ins Nächste springen, hetzen Lehrer auf den Schienen hinterher.

Um den Schülern digitale Kompetenzen zu vermitteln, muss man ihre Online-Welten selbst zuerst verstehen. Die Angst der Lehrenden sei groß, meinen Expertinnen, dass die Kinder weit voraus sind.

Diese Sorge kann man nur durch gute Vorbereitung nehmen. Fortbildungskurse werden an den pädagogischen Hochschulen in den heiligen Sommerferien angeboten – nicht verpflichtend. Ein Hochschullehrgang startet ab Herbst, auch dieser freiwillig. Abgesehen davon, wie sollen dessen 30 Ects-Punkte während einer Vollzeitanstellung so schnell erreicht werden? Voll vorbereitet sieht leider anders aus.