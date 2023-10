Einen traurigen Höchststand an Femiziden erlebte Österreich im Jahr 2018: Damals wurden 41 Frauen zu Mordopfern. Meist waren die Täter männlich, in vielen Fällen handelte es sich um deren Partner oder Ex-Partner. Heuer wurden bis jetzt schon 19 Frauen in Österreich ermordet, darunter mehrere Kärntnerinnen.