Eine Rezession erst so richtig zu registrieren, wenn sie fast vorbei ist, das tut ja fast gut. Weniger Sorgen, der Blick auf’s halb leere Glas versichert, es ist doch noch halb voll. Und ins Grübeln könnten wir sowieso dauernd kommen. Schon lange, nicht erst, seit die Rezession viele Monate leise im Untergrund ihre Mehltau-Sporen in die oberflächlich blühende, aber in Wahrheit bereits welke Wirtschaft gestreut hat.