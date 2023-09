Ich glaub schon, dass man über all das reden kann und reden soll: über die Teilzeit-Kultur all jener, die ohne Betreuungspflichten sagen, passt schon. Über die Zufriedenheit und Unzufriedenheit der neuen Ausbalancierten. Dass in Summe das Kollektiv aller Beschäftigten im Land nur auf eine durchschnittliche Arbeitszeit von unter 30 Wochenstunden kommt, und dass das in einem Solidarsystem irgendwann vom guten Recht des Einzelnen zum Problem aller wird.