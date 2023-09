Zwar gibt es noch ein wenig Interpretationsspielraum darüber, ob Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in einem Fernsehinterview tatsächlich von einem völligen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine gesprochen hat (oder ob er meinte, die Aufrüstung der eigenen Armee hätte jetzt Priorität), aber so oder so lassen sich die Dissonanzen zwischen Polen und der Ukraine nicht vom Tisch wischen.