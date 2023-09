Wie vielen Kindern fehlt in Österreich ein „gesundes, warmes Essen“, wie viele können sich deshalb in der Schule nicht konzentrieren? Irgendwie eigenartig, dass unzählige Politiker immer wieder auf das fehlende „warme Essen“ in armutsbedrohten Haushalten verweisen. Als ob ein warmes Essen teurer wäre als ein kaltes. Eine Leserin glaubt allerdings, den Grund zu kennen. Alle jene, die das beklagen, meint sie, würden wahrscheinlich selbst noch nie ein Ein-Euro-Rezept oder ein Zwei-Euro-Rezept gekocht haben, um ein günstiges, warmes Essen zu haben.