Mehr Geld gegen klar definiertes Mehr an Leistung: Auf diese so simple wie grundvernünftige Formel lässt sich das Angebot verkürzen, das der Bund in Person von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Freitag den Ländern im Rahmen der Verhandlungen über einen neuen Finanzausgleich unterbreitet hat. Und das Beste daran ist: Die unter chronischer Geldnot leidenden Länder haben sogar aufgeschlossen reagiert, jedenfalls in einer allerersten Reaktion.