Sie sind der neu gewählte Chef der Produktionsgewerkschaft und als solcher naturgemäß im kommenden Herbst für eine möglichst üppige Lohnrunde zuständig. So weit, so verständlich. Dass Sie allerdings öffentlich bereits vor einem drohenden „Lohnraub“ warnen, obwohl überhaupt erst in drei Wochen die ersten Verhandlungen beginnen, ist kein besonders beeindruckender Schachzug. Raub wäre ja ein strafrechtliches Delikt, konkret die Wegnahme einer Sache unter Anwendung von Gewalt oder Drohung.