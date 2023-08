Ob die Ankündigung von Bundeskanzler Karl Nehammer, Bargeld in Österreich per Verfassungsgesetz absichern zu wollen, unter "publikumswirksame Avancen an das Wählervolk" fällt? Auch Finanzminister Magnus Brunner, ebenfalls ÖVP, ist ein Fürsprecher von Cash. Die Debatte darüber köchelt derzeit weiter auf mittlerer Garstufe. Braucht es diese Aufregung? Immerhin garantiert ja auch EU-Recht (Artikel 128 Absatz 1 Satz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU), dass Euro-Bargeld prinzipiell überall im Euroraum als "gesetzliches Zahlungsmittel" angenommen werden muss.