Noch schlägt die Bundespolitik einen weiten Bogen um den unwettergeplagten Süden von Österreich. Das nimmt nicht Wunder. Denn solche Besuche sind stets eine Gratwanderung. Naturkatastrophen können über politische Schicksale entscheiden. Wie ein Politiker auf die zerstörerische Wucht der Urgewalten reagiert, ob er im Umgang mit den Betroffenen den richtigen Ton findet und der eigenen Erschütterung Ausdruck zu verleihen vermag, ohne dabei Zweifel an seiner Tatkraft, Entschlossenheit und Zuversicht aufkommen zu lassen, dass man den Schicksalsschlag mit vereinten Kräften schon meistern werde, das sagt viel über seine Eignung für das zunehmend mit Argwohn beäugte Politikermétier aus.



So rettete Gerhard Schröder im August 2002 mit einem Blitzbesuch in der schwer vom Elbhochwasser getroffenen Stadt Grimma wohl seine wankende Kanzlerschaft. Mit düsterer Miene stapfte er in grüner Regenjacke und in Gummistiefeln durch den Schlamm und versprach der Einwohnerschaft rasche und unbürokratische Hilfe. Sein Herausforderer der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber blieb dagegen daheim in seinem Freistaat und verlor die Bundestagswahl.



Doch wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, so ist selbst das schönste Paar Gummistiefel noch keine Garantie für ungeteilten Zuspruch aus dem Wählervolk. Diese bittere Erfahrung hatte einige Jahre vor Schröders Coup bereits Viktor Klima machen müssen. Als 1997 in Niederösterreich die Triesting über die Ufer trat, schöpfte der damalige SPÖ-Kanzler – von seinen Spindoktoren in knallgelbe Galoschen gesteckt – für die Fotografen mit einem Eimer Wasser. Er wäre besser zu Hause geblieben. Die peinlichen Bilder gingen als Inbegriff missglückter Überinszenierung in die innenpolitischen Annalen ein.



Möglichst rasch auf den Schauplatz des Geschehens zu eilen, um dort Hände zu schütteln, die Einsatzkräfte zu loben oder mit unbewegtem Gesicht auf die sich wälzenden braunen Wassermassen und von Muren verschüttete Häuser zu blicken, genügt also schon lange nicht mehr. Entscheidend ist vielmehr, ob der Umgang mit der Katastrophe von den Leuten auch als authentisch wahrgenommen wird.



Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, dann ist sogar Authentizität keine Gewähr für politischen Erfolg, wie das Beispiel von Armin Laschet zeigt. Mitten im letzten Bundeswahlkampf 2021 fiel der CDU-Kanzlerkandidat seiner eigenen rheinischen Frohnatur zum Opfer. Mit einem unbedachten Lacher während einer Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Flutgebiet Ahrteil machte er 2021 seine Chancen auf die Nachfolge von Angela Merkel zunichte.



Bei der Jahrhundertflut kamen 134 Menschen ums Leben. Laschet sollte nicht der einzige Politiker sein, den die Wassermassen - sinnbildlich gesprochen – mit sich forttrugen. Monate später musste die deutsche Familienministerin Anne Spiegel wegen ihres eklatanten Missmanagements während der Katastrophe den Hut nehmen. Die Grüne war zum Zeitpunkt der Ereignisse Umweltministerin von Rheinland-Pfalz. Doch als sich das Unglück anbahnte, versagte sie. Erst nahm sie die steigenden Pegelstände auf die leichte Schulter. Dann war ihr das eigene Image die größte Sorge, und schließlich rauschte sie nach der Katastrophe für vier Wochen noch in den Familienurlaub nach Frankreich ab. Das war zeitverzögert selbst ihrer eigenen Partei, den Grünen, zu viel. Es war der Tropfen, der das Fass überlaufen ließ.



In der Steiermark und in Kärnten ist man mittlerweile voll mit der Aufarbeitung der Überflutungen beschäftigt. Hunderte Hänge sind dies- und jenseits der Pack ins Rutschen geraten oder akut vom Abrutschen bedroht. Nach wie vor sind zahlreiche Helfer im Einsatz, viele davon freiwillig. Unermüdlich unterwegs und darum bemüht, Sie aus den Katastrophengebieten mit Informationen und Hintergrundwissen zu versorgen, sind auch die Redakteurinnen und Redakteure der Kleinen Zeitung. Lesen Sie, was sie zusammengetragen haben!



Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Mitten im Unglück geben Sie mit beiden Händen. Stolze 185.000 Euro haben Sie bereits im Rahmen von „Steirer helfen Steirern“, der großen Hilfsaktion der Kleinen Zeitung, für die Flutopfer gespendet. Dafür danken wir Ihnen herzlich!