Vor Kurzem hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Aspartam als potenziell leberkrebserregend eingestuft, seither fällt mir sehr auf, dass der Stoff in dem Cola steckt, das ich manchmal trinke, in Limonaden, Energy Drinks und Fruchtjoghurt, in Keksen und Kaugummi, und sogar in Wurstwaren – echt wahr, es steht so im Kleingedruckten.