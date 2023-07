Alma Zadic ist leuchtendes Vorbild. Das schrieben wir, als die Justizministerin in die Regierung eintrat. Ihre Biografie sei eine Inspiration für all jene, die hier leben, aber nicht hier geboren wurden. An ihr zeige sich, was man als ehemaliges Flüchtlingskind mit Willenskraft, Begabung und Tüchtigkeit in diesem Land erreichen kann. So undurchlässig kann es nicht sein.