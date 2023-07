Der Protest ist vorhersehbar. Und wohl auch gewünscht. Wenn also künftig in einem österreichischen Gesetzestext erstmals nur mehr die Rede von „Gründerinnen“ ist und Männer – wie Frauen beim generischen Maskulinum seit Jahrhunderten – nur mehr in der Fußnote als „mitgemeint“ aufscheinen, werden sich zunächst Grüne-Wählerinnen und -Wähler freuen. Immerhin zählen sie nach einer „Kurier“-Umfrage zu jenen, die am häufigsten gendern. Im Gegensatz zur Mehrheit der Österreicher, die weder beim Schreiben noch beim Sprechen je Gründer:Innen, Gründer*Innen, Gründer-innen verwenden.