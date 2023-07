Einmal geht's noch: Das Zinskarussell, das die EZB vor zwölf Monaten in Rotation versetzte und seither für heftigen Schwindel bei Kreditnehmern sorgt, dreht sich um 0,25 Prozentpunkte auf einen Leitzins von 4,25 Prozent. Das ist jener Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen. So schnell und so steil nach oben ging die Zinskurve in Euroland noch nie.