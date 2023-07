Wer schon einmal im Hochsommer auf Rhodos urlaubte, wird wissen, wie heiß es auf der größten griechischen Dodekanes-Insel werden kann. Nicht nur dort lodern inzwischen Feuer: In 64 griechischen Regionen gibt es Waldbrände – darunter Euböa und Korfu. Am Sonntag sind im Süden des Peloponnes 46,4 Grad Celsius gemessen worden.



Es sind anhaltende Vorhöllentemperaturen – Griechenland erlebt "wahrscheinlich" derzeit die längste Hitzewelle seiner Geschichte, so das nationale Wetterobservatorium. Aus Llubí wurde mit 44,9 Grad zuletzt die höchste jemals auf Mallorca gemessene Temperatur gemeldet. Dazu überdurchschnittliche Wassertemperaturen: Das Mittelmeer heizt sich mancherorts auf 30 Grad auf.



Diese Beispiele ließen sich endlos fortsetzen und sind Glieder in einer Kette fortgesetzter klimatischer Veränderungen. Extreme Wetterlagen werden häufiger und dauern länger an. "Hoffentlich werden diese Bilder, so traurig wie sie sind, der soziale Kipppunkt für Konsens im Klimaschutz", schrieb Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach.



Die Bruchlinie ist längst überschritten. Wie könnte man noch von singulären Ereignissen sprechen? Die Botschaft, unterlegt von seriösen Messdaten und Bildern riesiger, abgebrannter Areale: Im Süden noch sein Urlaubsglück zu suchen, ist längst eine Art Hasard – der Klimawandel machte sich gerade auch dort breit.



Sommer wie diese als Begleiter: Paradies brennt – die letzten kühlen Wickel der Beschwichtigung gehen aus.