"Es ist eh nur ein Bike, das E-Bike." Im Grunde ist das korrekt. Ein Elektro-Rad ist im Handel gleichwertig zu erwerben wie ein stromloser Drahtesel: Es bedarf keines Führerscheins, keiner Kenntnisse, keines Helms. Betrachtet man die Zahlen, zeigt sich: Unfälle mit E-Bikes haben sich seit 2018 in Graz fast verachtfacht, in der Steiermark nahezu vervierfacht. Das liegt auch daran, dass immer mehr E-Bikes verkauft werden. Doch das Verkehrskuratorium zeigt auf: Bei 680.000 E-Bikern und 2,3 Millionen stromlosen Radlern in Österreich starben 2022 jeweils 20 Personen mit einem E-Bike, 20 mit einem stromlosen Rad.