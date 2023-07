Im Spital von Patientin zu Patient hetzen, sich Tag für Tag in der Ordination abstrampeln. Massen an Bürokratie erledigen, statt Gespräche mit den Erkrankten führen. Die Menschen mit Schmerzen lange warten lassen, dann schnell abfertigen müssen, weil zu viel Zeit zu viel Geld kostet. Kein Wunder, dass in Österreich die Ärztinnen und Ärzte fehlen.

Obwohl, so ganz stimmt das nicht, wir haben genug Mediziner. Zumindest in der Theorie. Im Verhältnis zur Bevölkerung hat Österreich nach Griechenland die zweithöchste Ärztedichte in Europa. Die Zahl der Ärzte, die hierzulande ausgebildet werden, stimmt also. Das Problem ist ein anderes: Ein Drittel der Absolventen geht ins Ausland oder schlägt eine Karriere als Forscher ein. Ein Drittel, das im österreichischen Gesundheitssystem fehlt.