Die Frauen verschwinden. In Afghanistan, im Jahr 2022, schränken die Taliban die Rechte von Mädchen und Frauen weiter ein. Sie dürfen nicht mehr ausreisen, keinen Zoo mehr besuchen, teils nicht mehr in die Schule. Rausgehen ist ihnen nur in Ganzkörper-Verhüllung erlaubt. Auch TV-Journalistinnen müssen die Nachrichten künftig mit Gesichtsschleier verlesen. Ihre Mimik, ihre Sprache – all das wird unsichtbar. Serien und Filme, in denen Frauen eine Rolle spielen, gehen nicht mehr auf Sendung. Afghaninnen werden damit ein Stück weit mehr stumm geschaltet und von der Identität eines Landes einfach ausradiert.