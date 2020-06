Hut ab vor der Gewerkschaft

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mitarbeiter der Laudamotion, die vor ein paar Tagen die Gewerkschaft vida noch als Jobkiller geschmäht haben, können deren hartnäckiger Weigerung, sich von Ryanair-Boss Michael O‘Leary vorführen zu lassen, Respekt zollen. Wenn der harte Hund aus Irland jetzt keine Handschlagqualität beweist, dann wissen Piloten und Crewmitglieder, wem sie ihren Jobverlust zu verdanken haben. Und fällt der KV in der Mitarbeiter-Abstimmung durch, tragen sie diese Last selbst.

Die vida hat die Verhandlungen wieder dorthin gebracht, wo sie in Österreich hingehören: An den Tisch der Sozialpartner. Sich das nicht mit Ultimaten abkaufen zu lassen, ist wichtig für das Land. Als Konsument ist es gut zu wissen, wo die aus Umwelt- und sozialpolitischer Sicht verantwortungslosen Billigtickets um 9,99 Euro herkommen. Und man darf O´Learys Dauerclinch mit Europas Gewerkschaften auch als Gratiswerbung auf Kosten anderer betrachten.