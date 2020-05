Facebook

Wer gestern die Verfilmung des achten Falls von Kommissar Dupin verfolgt und zuvor den Bestseller gelesen hat, kratzte sich womöglich am Hinterkopf: Hatte die Rache-Mörderin im 2019 erschienenen Buch, für das sich Autor Jean-Luc Bannalec (Pseudonym für Jörg Bong) vom Simenon-Klassiker „Maigret und der gelbe Hund“ hatte inspirieren lassen, nicht einen anderen Beruf trotz des identen Namens? Wie auch der Sohn des ersten Opfers? Der war doch kein Arzt? Und gab es das zweite Opfer im Roman nicht bei einem spektakulären Anschlag in der Werft von Concarneau, der "blauen Hafenstadt" mit knapp 20.000 Einwohnern und ihrer mittelalterlichen Ville Close, wo Touristen gern Fischkonserven kaufen (ob mit ganzen Sardinen bzw. Sardinettes oder als Rillettes).

Der erste "Tatort" im Buch war auch über George Dupins Stammlokal "L'Amiral", für den Filmdreh wurde man sichtlich für eine tolle Dachwohnung mit Ausblick auf den Yachthafen und die Ville Close nicht weit davon entfernt am Ende des Marktplatzes fündig. Zudem fehlte in der ARD (die die Fernsehreihe schon in rund 20 Länder verkaufen konnte) die eine oder andere verdächtige Figur.

Egal. So blieb die TV-Adaption auch für Bannalec-Kenner spannend, obwohl der Erfolg der Fälle ja nur zum Teil auf ihrer Rätselkrimi-Struktur basiert. Viele Leser wurden zu Fans, weil sie die Reihe als kurzweiligen Reiseführer über die Bretagne, ihre Menschen, Küche, Geschichte und Legenden schätzen.