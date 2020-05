Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich und meine Familie ist es irgendwie schwer, mit dieser „neuen Normalität“ zurecht zu kommen, in der „Eigenverantwortung“ das Buzzword der Stunde ist. Denn während die strikten, aber klaren Empfehlungen der vergangenen Wochen (Bleiben Sie zuhause! Treffen Sie niemanden!) wenigstens keine Zweifel ließen, was gerade gescheit wäre, (nicht) zu tun, ist es in den letzten Tagen komplizierter geworden. Einerseits hört man noch von allen Seiten: Kontakte weiter reduzieren, Abstand halten. Andererseits: Nicht mehr so streng wie bisher.