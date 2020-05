Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Was kann an Land denn schon passieren – die richtigen Gefahren lauern auf See, wo man nicht abhauen kann!“ – Dieser Satz bleibt mir von einem Drehbesuch in einem Prager Filmstudio in Erinnerung, wo detailgetreu der enge Innenraum eines U-Boots der Weltkriegsklasse Typ VII C nachgebaut worden war. Und man in ihm mittels Hydraulik auch hin- und hergeschüttelt werden könnte, um etwa die Wirkung von Wasserbomben zu simulieren. Der Satz kam vom militärischen Berater der zweiten Staffel der in mehr als 100 Länder verkauften Serie, einem ehemaligen U-Boot-Kommandanten. Man muss sich vor Augen halten: Von den 863 deutschen U-Booten wurden 784 zu stählernen Särgen im Kampfeinsatz.