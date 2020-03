Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Frankreichs Präsident Emanuel Macron © APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Der französische Präsident Emmanuel Macron besuchte kürzlich den Stadtteil Bourtzwiller von Mülhausen/Mulhouse im Elsass. Das Viertel, in dem 15.000 Menschen leben, zählt zu 47 in ganz Frankreich, die der Präsident und sein Innenminister Christophe Castaner zu Territorien der „republikanischen Rückeroberung“ erklärt haben. Das Wort kann nicht zufällig gewählt sein. Es nimmt offenkundig Bezug auf die Reconquista in Spanien, die 770 Jahre lang dauernde Befreiung des südlichen Frankreich und der Iberischen Halbinsel von islamischer Herrschaft und ihrer Wiedergewinnung für das Abendland.