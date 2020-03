Facebook

© dpa/Wolfgang Kumm

Bei den französischen Kommunalwahlen im März tritt auch eine Katze an. Der Vierbeiner namens Rec kandidiert in Rennes, wie die Linkspartei „La France insoumise“ („Das unbeugsame Frankreich“) mitteilte. Damit will die Partei für den Tierschutz werben.



Die Franzosen sollen sich jetzt aber bloß nicht einbilden, Vorreiter zu sein. Cat Mandu war eine britische Tabby-Katze, die von 1999 bis 2002 für die „Official Monster Raving Loony Party“ („Offizielle Partei der rasenden verrückten Ungeheuer“) neben ihrem Besitzer als „Parteivorsitzende“ fungiert.



Cornelius I. wiederum war ein Spitzmaulnashorn im Granby Zoo östlich von Montréal, das zwischen 1965 und 1993 Chef der „Parti Rhinocéros“ war und – obwohl als Satire gemeint – stets bemerkenswert viele Stimmen bei Wahlen bekam.



Und außerdem: Bei uns in Österreich gibt es ja schon immer Tiere in der Politik, zum Beispiel ................. (hier selber Vorschläge eintragen) ...........................................................................................................