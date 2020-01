Facebook

zum heutigen Tag werden ja gerne Juxpostkarten bemüht. Mit Botschaften wie „What away is, is away“, „Everythings was for the cat“ oder „Now we have the salad“. Auch „It hangs me to the throat out“ ist neuerdings im Umlauf.



Was in diesem Zusammenhang nun nicht auf der Strecke bleiben sollte, ist das so genannte Überdruckverfahren. Und jetzt nicht denken, damit wäre der Knopf gemeint, den es nach einem üppigen Gelage weg sprengt. Auch keine Explosionen vom Kelomat aufwärts. Nein.



Es geht um das Überdruckverfahren bei der Österreichischen Post. Die hat zum Brexit eine Briefmarke produziert. Zunächst wurde sie mit dem ersten avisierten Brexit-Termin 29. März 2019 bedruckt. Dieses Datum wurde nun mittels Überdruckverfahren aktualisiert – aus dem 29. März 2019 wurde der 31. Jänner 2020. Auf der Karte mit der Aufschrift „This makes you so fast nobody after“ kommt die Marke sicher gut!