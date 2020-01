Facebook

Man kennt das ja aus den USA: Es werden Klagen (oft in Millionenhöhe) eingereicht, weil ein Sandwich zu kurz war, weil im Eiskaffee zu viel Eis schwamm, weil jahrzehntelanges Rauchen überraschenderweise tödlich endete oder weil es auf der Mikrowelle keine Warnung gab, dass man Wellensittiche darin nicht trocknen darf...



Zwei aktuelle Meldungen aus dem Land der unbegrenzten Klagsmöglichkeiten überraschen nun aber doch:



Einer Frau in Utah drohen ein Jahr Haft und die Registrierung als Sexualstraftäterin. Sie hatte sich bei einer Arbeit mit Gips das Oberteil beschmiert, es ausgezogen und sich so ihren drei Stiefkindern (9, 10 und 13 Jahre) oben ohne gezeigt. Die leibliche Mutter hatte den „alarmierenden Vorfall“ angezeigt.



Und in New York beruft sich ein Gehörloser auf das Gleichstellungsgesetz und klagt doch tatsächlich Firmen, die Pornofilme ohne Untertitel anbieten. Vermutlich kann er der Handlung unten ohne so nicht folgen.