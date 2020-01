Facebook

Sie haben in etwa so viel Sexappeal wie ein robuster Eichenfurnier-Einbauschrank. Trekkingsandalen im Großstadtdschungel - wobei weiße Socken eine besondere Anti-Anziehungsfunktion ausüben. Oder eine Party auf Eierlikörbasis. Omacharme halt.



Plötzlich sollen sie aber auch abseits von pensionsreifen Kaffeefahrten wieder total angesagt sein: Heizdecken. Das Accessoire, das Herz, Popscherl, Rücken, Füße und Co. wie am Schnürchen wärmt, gibt‘s neuerdings nicht nur in Sanitätsweiß oder Beige, sondern auch in hippen Mustern. Ihr Begehren soll besonders bei jungen Zweibeinern ohne Zweierbeziehung groß sein. Ein Single-Phänomen.