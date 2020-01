Facebook

Heute Abend wird also im fiktiven Ostseebad Nordholm ("enstanden" an mehreren Drehorten, darunter auch in Dänemark) der Täter oder die Täterin überführt. Bei diesem atmosphärischen Krimidrama mit vielen Verlierern tappt man bis zum Finale im Dunkeln (ZDF, 20.15 Uhr). Was will man denn mehr? Blicke in die Abgründe mit Spannung bis zum Schluss! Bei Teil eins von "Das Mädchen vom Strand" am Montag waren aus Österreich immerhin 222.000 Zuschauer dabei.