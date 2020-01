Facebook

1. Endlich wieder durchstarten

Ingo Hasewend: Darf man das neue Jahr mit einem alten Gag beginnen? Also: Berlin plant, einen Flughafen zu eröffnen. Das ganze Jahrzehnt hindurch war das der Brüller, ein Evergreen wie Dinner for One. Doch am 31. Oktober, könnte es endlich soweit sein, dass diesmal, also wirklich, der Chaosbaustelle BER zu einem echten Flughafen wird. Der Witz: „Wirst du mich ewig lieben? Ja, sogar bis zur Eröffnung des BER“ wird vielleicht flügellahm. 2020 will Berlin nach zwölf Jahren Bauzeit durchstarten. Was 2007 auch war? Damals dachte man noch, George W. Bush sei der schlimmste Präsident aller Zeiten. Drei Tage nach der Eröffnung des BER entscheiden übrigens die Amerikaner, ob sie den aktuellen Chef aus dem Weißen Haus fliegen lassen, der bei den Europäern nie landen konnte. Entscheidend, ob die Amerikaner dann neu neu durchstarten können, wird sein, wer Donald Trump bei den Demokraten herausfordern wird.