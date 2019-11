Facebook

Tagesreichweiten von 1,8 Millionen Sehern für ORF 1, knapp über drei Millionen für ORF 2 als Durchschnittswerte für den vergangenen Monat klingen beachtlich, aber natürlich befindet sich unser öffentlich-rechtliches Fernsehen im ständigen Wettbewerb, der sich an den Marktanteilen (MA) ablesen lässt: So brachte es ORF 1 im Oktober auf 7,6 Prozent MA bei allen TV-Konsumenten ab zwölf Jahren, ORF 2 auf 19,9 Prozent MA.

Daher hat ORF 1 auch Beinamen wie „Großbaustelle“ oder „Patient“, der wiederbelebt werden muss. Die Diagnose, die schon vorgestern erstellt wurde: mehr Eigenproduktionen für eine stärkere Identität, weniger US-Kaufware. Mögen etwa die „Vorstadtweiber“ etwas Publikum mit der vierten Saison verloren haben, 17 Prozent MA wie diese Woche schaffen sie immer noch – mehr als das Doppelte wie eine US-Serie. Und in der Zielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen kommt die aktuelle Staffel auf rund 25 Prozent.